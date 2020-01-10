Действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался, что не может оставаться в стороне от охвативших Австралию пожаров. Британский пилот заявил, что планирует пожертвовать 500 тысяч долларов на противодействие стихии

Действующий чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон признался, что не может оставаться в стороне от охвативших Австралию пожаров. Британский пилот заявил, что планирует пожертвовать 500 тысяч долларов на противодействие стихии."Мое сердце разбивается, когда я вижу ту пустоту, образовавшуюся после австралийских лесных пожаров, они причиняют боль людям и животным по всей стране, — написал Хэмилтон в своем личном Twitter-аккаунте. – Обещаю перевести 500 тысяч долларов для поддержки животных, волонтеров, дикой природы и пожарных служб".Ранее в поддержку борьбы с лесными пожарами выступила и российская теннисистка Мария Шарапова. Она также пообещала сделать свое пожертвование и призвала не оставаться в стороне и серба Новака Джоковича.