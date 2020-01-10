Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала свое мнение насчет резолюции Сейма Польши. В ней говорится о том, что к началу Второй мировой войны наравне причастны как гитлеровская Германия, так и сталинский Советский Союз.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала свое мнение насчет резолюции Сейма Польши. В ней говорится о том, что к началу Второй мировой войны наравне причастны как гитлеровская Германия, так и сталинский Советский Союз.Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что складывается впечатление, словно польский Сейм, как и во времена инквизиции, объявил науку ересью, а сторонников исторических фактов обвинил в колдовстве. По мнению представителя МИДа, таким образом идеология побеждает правду, которая зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.Захарова отметила, что польскому Сейму, если он сомневается в решениях трибунала, так и следует об этом заявить. Государственный деятель подчеркнула, что у такого подхода есть своя квалификация — "пересмотр итогов Второй мировой войны".Нижняя палата польского парламента в четверг, 9 января, приняла резолюцию. В ней депутаты выразили протест против манипулирования фактами и перевирания истории российскими политиками. По мнению властей Польши, таким образом Россия пытается дискредитировать их страну и ухудшить отношения государств.