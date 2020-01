Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось спешно убирать твит и заменять на новый после того, как он назвал канадцев гражданами Канадии. Эту досадную оплошность он допустил, когда в своем Твиттере выражал соболезнование канадцам, потерявшим близких в авиакатастрофе в Иране.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось спешно убирать твит и заменять на новый после того, как он назвал канадцев гражданами "Канадии".Эту досадную оплошность он допустил, когда в своем "Твиттере" выражал соболезнование канадцам, потерявшим близких в авиакатастрофе в Иране, и благодарил премьера Канады Джастина Трюдо за предложение помощи в расследовании крушения лайнера Международных авиалиний Украины."Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", — написал Зеленский. Твит этот вскоре после того, как подписчики пристыдили президента за недопустимую ошибку в таких важных заявлениях, был удален, передает РИА Новости.Позже он появился уже в исправленном виде.Thank you @JustinTrudeau for your offer to support Ukraine in investigating the plane crash in Iran. For both our countries, it's a shared pain. Our thoughts are with the families of the citizens of Canada who died in this crash.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 9 января 2020 г.Это уже не первый случай, когда Зеленский и его администрация попадают в неловкое положение: в октябре сотрудники офиса президента Украины опубликовали отчет о визите Зеленского в Ригу, перепутав при этом Латвию с Литвой, а летом пресс-служба главы украинского государства назвала столицей Канады город Торонто (вместо Оттавы).