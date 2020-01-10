В Белоруссии суд приговорил двух братьев-убийц к смертной казни. Эта мера наказания применяется в стране в исключительных случаях за особо тяжкие преступления.

В Белоруссии суд приговорил двух братьев-убийц к смертной казни. Эта мера наказания применяется в стране в исключительных случаях за особо тяжкие преступления.Илья и Станислав Костин были признаны виновными в убийстве своей учительницы, совершенном с особой жестокостью, сообщает "Интерфакс". В апреле 2019 года молодые люди, проживающие в Черикове, пришли к женщине, расправились с ней, а после подожгли дом. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тело 47-летней хозяйки с многочисленными ножевыми ранениями. Известно, что накануне произошедшего братья поругались с женщиной. Ранее Костины уже были судимы.Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где еще существует наказание в виде смертной казни. Приговоренных расстреливают, при этом их тела родственникам не выдают и о месте захоронения не сообщают. В 2019 году в Белоруссии было вынесено три смертных приговора и совершено три казни.