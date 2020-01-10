10.01.2020

2020-01-10 21:00:03

Знаменитый оперный тенор выступит с концертом во Владимирской филармонии

К Старому Новому году - музыкальный подарок для гостей филармонии. На сцене выступит знаменитый оперный тенор Майкл Клейтман. В России - это его дебют.

В одном концерте - и знаменитая испанская «Гранада» и русская народная музыка, романсы. Но основной репертуар Майкла, конечно, испанские и итальянские оперные композиции. Михаил знает больше пяти языков. Но душа лежит к Италии. Много лет Майкл прожил в Болонье. Занимался у знаменитого педагога Паоло Молинари - главного концертмейстера театра Ла Скала в Милане.

Майкл Клейтман, оперный певец, тенор: «Конечно, у меня коллеги все итальянцы - музыканты, аранжировщики. Италия - мой близкий дом, естественно. Этот менталитет, я люблю эту страну, красоту. Но, конечно, и русский менталитет.»

Русский менталитет Майклу - или, можно сказать, Михаилу, знаком. Бабушка из Смоленска, мама родилась на Украине, и фамилия ее - Иванова. Но Владимир Михаил называет своей «первой российской сценой». Такой открытый концерт в России - его дебют, рассказывает Анатолий Антонов, руководитель Владимирского русского оркестра.

Анатолий Антонов, дирижер и заслуженный руководитель Владимирского русского оркестра, заслуженный деятель искусств России: «С первых же нот такая манера - очень напевная, ласковая, душевная. Чувствуется и школа итальнская.»

Майкл Клейтман выступал с Лайзой Миннелли, Элтоном Джоном, группой «The Scorpions». И даже закрывал Олимпийские игры в Афинах. Всю жизнь он жил заграницей - в Молдове, в Австралии, в Америке. Сейчас - в Кельне. Но, по его словам, приглашению филармонии был очень рад. Мечтал спеть с русским народным оркестром.

Майкл Клейтман, оперный певец, тенор: «Будут, конечно, песни, в моем исполнении, в моих аранжировках. Которые вообще никогда не исполнялись, в этой филармонии. Никогда. Это будет знаменитое танго 33 года Горделле с потрясающим солистом-баянистом Александром Шапошниковым.»

Настоящий музыкальный фейерверк. Майкл Клейтман уверен, что концерт станет началом большой творческой дружбы с владимирским зрителем.

Анастасия Сахарова, Андрей Синягин. «В0ести-Владимир»