Президент Александр Лукашенко анонсировал разработку проекта новой конституции. Эксперт Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко призвал не верить словам главы государства. По его мнению, таким заявлением президент пытается ввести в заблуждение восточного соседа.

Президент Александр Лукашенко анонсировал разработку проекта новой конституции. Эксперт Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко призвал не верить словам главы государства. По его мнению, таким заявлением президент пытается ввести в заблуждение восточного соседа.Проект новой конституции Белоруссии подготовят к концу 2021 году. Об этом Александр Лукашенко сказал в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде.По его словам, проект обновленной конституции вынесут на всенародное голосование. Но раскрывать детали изменений белорусский лидер не стал.Политолог Вадим Можейко обратил внимание, что слова президента прозвучали в эфире телеканала "Россия 1". "Я бы назвал это заявление пробным шаром, попыткой прозондировать почву относительно того, что произойдет, если он попробует продинамить Россию еще год", – считает эксперт.Можейко уверен: Лукашенко вновь пытается обвести Кремль вокруг пальца. Он напомнил, что президент Белоруссии в конце 90-х вынашивал планы возглавить Союзное государство, но смена власти в России поставила крест на его амбициях.С тех пор Лукашенко старается затормозить интеграцию с Россией, полагает эксперт. Пока идет время, можно выбить из восточного соседа очередные экономические преференции, пояснил аналитик.Кремль настаивает на политической реформе в республике, но ключ к разрешению внутриполитического кризиса находится в Минске, а не в Москве, подчеркнул Можейко. "Лукашенко надо решать проблему не с Россией, а с белорусским обществом", – сказал политолог в интервью газете "Белорусская правда".Ранее Лукашенко предложил изменить конституцию и прописать в ней роль Всебелорусского народного собрания. Оно состоит из членов правительства, депутатов, общественных деятелей, ученых. Собрание определяет направления развития республики на ближайшие пять лет.