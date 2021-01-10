На четырёх квадратных метрах сгорели моторный отсек и внутренняя отделка.

В 04:25 10 января в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Киржаче в микрорайоне Красный октябрь на улице Калинина горел автомобиль.На момент прибытия пожарных транспортное средство было полностью охвачено огнём. На четырёх квадратных метрах сгорели моторный отсек и внутренняя отделка.Как сообщает пресс-служба ведомства, погибших и пострадавших нет.К ликвидации произошедшего привлекались 2 единицы техники и 6 человек.Дознаватели выясняют причину пожара.