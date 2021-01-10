Такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Владимирской области.

Зимние каникулы для учащихся продлевать не будут.С 11 декабря ученики всех классов Владимирской области продолжат учебу в очном режиме - такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Владимирской области.Эпидемиологическая ситуация стабильная. И как вы знаете, мы частично ушли на досрочные каникулы.ногое зависит от того, насколько мы поняли, как надо себя вести, что надо делать, чтобы эпидемия не развивалась»- прокомментировала Ольга Беляева.Напомним, на последнем в 2020 году антикоронавирусном брифинге директор департамента образования Ольга Беляева, отвечая на вопрос о продлении каникул по примеру столицы, рассказала, что во Владимирской области пока данные меры вводить не планируется.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 января 2021 года лабораторно подтверждено 162 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано 20 090 случаев заболевания.