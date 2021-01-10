Приволжская транспортная прокуратура провела проверки и вынесла ряд решений после схода вагонов грузового поезда у станции «Новки-1».

Приволжская транспортная прокуратура провела проверки и вынесла ряд решений после схода вагонов грузового поезда у станции «Новки-1». По результатам проверкиНачальнику Горьковской железной дороги внесено представление, которое уже рассмотрено и удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица. А начальник Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки привлечен к административной ответственности- В ходе проверки в деятельности Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки выявлены нарушения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в деятельности Горьковской дирекции инфраструктуры - отсутствие надлежащей профилактической работы по предупреждению аварийности на Горьковской железной дороге, - приводит пресс-служба ОНФ цитату из официального ответа транспортной прокуратуры.Крушение грузового состава в ноябре 2020 года на станции «Новки-1» в Камешковском районе. Сошли с рельсов 10 цистерн с мазутом. В результате аварии . В тяжелом состоянии он был извлечен из-под вагонов, однако из-за серьезных травм скончался по пути в больницу. Экскаваторы, бульдозеры, грузовики. В операции по ликвидации последствий катастрофы были задействованы. Производственной экологической лабораторией Центра охраны окружающей среды Горьковской железной дороги в границах станции Новки-1. Превышения фоновых показателей содержания нефтепродуктов в почве (250 мг/кг для данной местности) за пределами ограждающей дамбы не выявлено. Внутри локализованной территории среднее содержание нефтепродуктов в почве составляет около 1100 мг/кг.К началу декабря с места вывезли 14 152 кубометров загрязнённого грунта. Из них 8 127 кубометров отправили на специализированные предприятия для обезвреживания. Основные работы по ликвидации экологических последствий были завершены 23 декабря.По факту трагедии Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ход и результат расследования находятся на контроле в Приволжской транспортной прокуратуре.