Арбитражный суд Владимирской области вынес решение по иску индивидуального предпринимателя Григория Иванова

Арбитражный суд Владимирской области вынес решение по иску индивидуального предпринимателя Григория Иванова, который требовал признать за ним право собственности на реконструированное здание по адресу улица Безыменского, 14Д, общей площадью 1824,7 кв.м, количество этажей 4 (в т.ч. подземных-1).В октябре 2018 года инспекция государственного строительного надзора Владимирской области установила, что здание реконструировано без разрешения — Иванова оштрафовали на 20 тысяч рублей. По результатам повторной проверки предпринимателю пришлось заплатить еще 22 тысячи.Иванов обратился в региональный департамент строительства и архитектуры, а позже — в управление архитектуры и строительства города Владимира, чтобы получить разрешение на реконструкцию нежилого здания, но ему отказали.Были проведены экспертизы, которые показали: здание магазина «соответствует требованиям технических регламентов, в том числе, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям и требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий».В итоге арбитражный суд полностью удовлетворил исковые требования Григория Иванова, признав за ним право собственности на реконструированное здание.« Таким образом, отсутствие разрешения на строительство применительно к обстоятельствам настоящего дела не может служить препятствием в признании права собственности на спорный объект, с учетом того, что в иске о сносе самовольной постройки судом отказано Поскольку ответчик прав истца не нарушал, настоящее требование носит характер бесспорного материально-правового, подлежащего в силу закона разрешению в судебном порядке, государственная пошлина взысканию с ответчика не подлежит. Арбитражный суд решил: признать за индивидуальным предпринимателем Ивановым Григорием Николаевичем право собственности на нежилое здание, расположенное по адресу: город Владимир, улица Безыменского, дом 14Д, общей площадью 1824,7 квадратных метра (количество этажей — 4, в том числе подземных — 1)»,