Ранним утром 10 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании автомобиля в г. Киржач. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные

Ранним утром 10 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании автомобиля в г. Киржач. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений автомобиль горел по всей площади. В результате пожара сгорел моторный отсек и внутренняя отделка автомобиля. Общая площадь пожара составила 4 кв. м. Погибших и