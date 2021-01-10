Дед Мороз встретился с жителями многоэтажных домов на ул. Комсомольской.

Сотрудники МО МВД России «Ковровский» еженедельно проводят профилактические рейды «Не дай себя обмануть! », направленные на информирование граждан о мерах профилактики мошенничества. Один из таких рейдов прошел с участием сотрудников Ковровского пожарно-спасательного гарнизона, членов Общественного совета при МО МВД России «Ковровский» и Совета ветерана Отдела.Дед Мороз встретился с жителями многоэтажных домов на ул. Комсомольской. Вместе с сотрудниками полиции и МЧС России они рассказали о самых распространённых схемах мошенничества на примере конкретных случаев, а также о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы не попасться на уловки аферистов.Сотрудники МЧС России, в свою очередь, рассказали о случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками пожарной охраны и предлагают за определённую плату произвести проверку дымоходов и вентиляции.Стражи порядка призвали жильцов быть бдительными и попросили передать полученную информацию родственникам и соседям. Дед Мороз угощал ковровчан сладкими подарками и раздавал профилактические памятки с советами от Деда Мороза, с правилами пожарной безопасности и с номерами телефонов экстренных служб города.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)