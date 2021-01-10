На 109 километре трассы 17Р-1 столкнулись два транспортных средства - легковушка и грузовик.

В 13:31 10 января во владимирское МЧС поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. В Муромском районе на 109 километре трассы 17Р-1 столкнулись два транспортных средства - легковушка и грузовик.На место ДТП выехали подразделения экстренных служб.По данным пресс-службы ведомства, имеются пострадавшие. Спасатели деблокировали женщину из одной из машин.Всего в ликвидации последствий аварии принимало участие 18 человек и 8 единиц техники. От МЧС - 6 человек и 2 единицы техники.