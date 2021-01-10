Сегодня вступили в силу поправки в ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

С 10 января в России вступают в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Об этом пишетРИА Новости. Изменения коснутся снятия денег в банкоматах, обращений с наличными, а также переводов. Отмечается, что переводы на сумму более 100 тысяч рублей и возврат денег со счетов операторов связи на эту же сумму будет под усиленным контролем. Также особый контроль будет проводится и за операциями на сумму более 600 тысяч рублей наличными. Информация о снятии или зачислении такой суммы на счет в банке будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа. При этом операции блокироваться не будут.Фото: Pixabay