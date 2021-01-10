Как поясняют в администрации Вязниковского района, собранные деньги позволят увеличить доходную часть местного бюджета.

На вооружении Федеральной службы судебных приставов появилось новое оборудование. Специальный мобильный комплекс позволяет отслеживать должников по транспортному налогу. Только по данному направлению сумма недоимок исчисляется миллионами рублей.В Вязниках уже прошло несколько рейдов с участием сотрудников ФССП и Госавтоинспекции. По сути, оборудование состоит из дорожной камеры на треноге и ноутбука с базой данных о должниках по исполнительным производствам. Видеоаппаратура отслеживает проезжающие автомобили, а компьютер на основании данных о владельце машины – по государственному номеру – проверяет числятся ли за ним недоимки или нет. Всё происходит в полном соответствии с действующим законодательством. Приставы передают информацию сотрудникам ГИБДД, которые непосредственно останавливают транспортное средство.- За два рейдовых мероприятия нами были наложены аресты на десять автомобилей, - пояснила исполняющая обязанности руководителя отдела судебных приставов Вязниковского района Ольга Ёлкина. - Кроме того, у должников есть возможность прямо на месте погасить неуплату в добровольном порядке. Для этого мы используем специальный мобильный терминал. Благодаря этому удалось собрать около полумиллиона рублей.Как поясняют в администрации Вязниковского района, собранные деньги позволят увеличить доходную часть местного бюджета. А это дополнительный дорожный ремонт, новые тротуары и детские площадки. Об этом сообщаютВязники.РФ(Фото:Pixabay)