По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11 по 12 января на территории Владимирской области ожидается резкое похолодание.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11 по 12 января на территории Владимирской области ожидается резкое похолодание. Прогнозируется снижение температуры воздуха до -28. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС и происшествий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, на социально значимых объектах. Возможен риск обморожения людей при длительном нахождении