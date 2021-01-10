Всего в ликвидации последствий принимало участие 18 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники.

В Муромском районе сегодня произошла авария, в результате которой столкнулись два транспортных средства.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, патруль, ГИБДД. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшей женщины и смыв топлива с дорожного полотна. Всего в ликвидации последствий принимало участие 18 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники.(Фото: МЧС России по Владимирской области)