По состоянию на 10 января в медицинских организациях региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 10 января в медицинских организациях региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 74 процента из них занято (1408), свободны – 497 коек.17779 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 108 человек.За период наблюдения в области отмечено 544 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 2627 исследований на Covid-19.