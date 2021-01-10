Возможен небольшой снег. На дорогах – гололедица. Температура опустится до -28 градусов.

Владимирские синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха за окном.В последний день новогодних каникул ожидается до -10 градусов Цельсия. С понедельника, 11 января, столбик термометра опустится до -15, а уже с 12 числа в регион придут Крещенские морозы – местами от -23 до -28.Возможен небольшой снег. На дорогах – гололедица.Скорость ветра – 3-8 метров в секунду. Давление – 747-751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха не будет превышать 88%.