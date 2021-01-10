С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 778 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 289 пациентов. В стационарах лежит 607 человек, из них 255 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2986 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 66 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 59 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух жителей региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 28 костромичам. По шесть новых случаев заражения зарегистрировано в Буе и Костромском районе. Пять инфицированных выявлено в Чухломском районе, четыре - в Галиче, три - в Судиславском районе. По два диагностировано в Нерехте, Макарьеве, Волгореченске и Межевском районе. По одному пациенту прибавилось в Мантурово, Солигаличе, Островском и Красносельском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 778 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 289 пациентов. В стационарах лежит 607 человек, из них 255 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2986 заболевших.