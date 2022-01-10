По состоянию на 10 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 10 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 56,2 процента из них занято (868), свободно 676 коек.74400 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 412 человек.Напомним, что на 10 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 139 новых случаев заболевания Covid-19.За период наблюдения в области отмечено 2968 летальных случаев, в том числе за последние сутки от коронавируса скончалось еще 4 человека.