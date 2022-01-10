На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 января лабораторно подтверждено 139...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 января лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.41 - во Владимире25 - в Муромском районе22 - в Ковровском районе10 - в Кольчугинском районе10 - в Александровском районе9 - в Гусь-Хрустальном районе5 - в Киржачском районе5 - в Камешковском районе5 - в Суздальском районе4 - в Юрьев-Польском районе2 - в Меленковском районе1 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 090 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).