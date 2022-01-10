В период новогодних каникул во Владимире зафиксировано 2706 вызовов бригад скорой медицинской...
В период новогодних каникул во Владимире зафиксировано 2706 вызовов бригад скорой медицинской помощи
Чаще всего скорую медицинскую помощь вызывали по поводу ухудшения течения гипертонии (393 раза), ОРВИ (374 раза, из них 288 к детям), новой коронавирусной инфекции (158, из них 3 к детям), острого нарушения мозгового кровообращения (95), острых кишечных инфекций (77, из них 56 к детям), пищевых токсикоинфекций (27, из них 15 к детям) и другой патологии.
Кроме того, 18 вызовов поступило к пострадавшим в результате ДТП (без смертельных случаев). В городе зафиксировано 4 случая отравления наркотиками и 2 случая – алкоголем. Отмечено 64 вызова к пациентам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 28 из них госпитализировано. Не обошлось и без бытового травматизма – 70 случаев.
В областной администрации отмечают, что не всегда «скорая» могла оказать помощь. В 67 случаях пациенты отказались от медицинского осмотра, в 62 случаях человека, к которому вызвали медиков, не было на месте.