Как сказал Андрей Шохин, нет ничего страшного в том, что в условиях снежного форс-мажора работники мэрии точечно помогают городским службам.

Более 50 чиновников владимирской мэрии 10 января вместо обеда чистили снег на улицах города. Они вооружились лопатами и помогли коммунальщикам в борьбе со стихией.С 12.00 они работали на остановках и тротуарах на улицах Мира, Гагарина, Верхняя Дуброва и других.«На утренней планёрке мэр Владимира Андрей Шохин поддержал волонтёрскую инициативу сотрудников, но назвал её исключением из правил», - подчеркнули в горадминистрации.Как заметил градоначальник, нет ничего страшного в том, что в условиях сильных снегопадов работники мэрии точечно помогают городским службам.Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что