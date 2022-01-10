Во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного управляющего...

Во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного управляющего директора ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Бывшего главного управляющего директора подозревают в хищении чужого имущества в крупном размере.По версии следствия, с июля 2020 года по февраль 2021 года главный управляющий директора ООО «ЕРИЦ Владимирской области», не ставя в известность работодателей, издавала приказы о своем ежемесячном премировании в размере 45 тысяч рублей. За семь месяцев бывшее должностное лицо присвоило 315 тысяч рублей, причинив обществу ущерб на указанную сумму.Причастность к совершенному преступлению подозреваемая отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://pixabay.com/ru/