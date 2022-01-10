Чиновников мэрии Владимира отправили чистить снег вместо обеда. Как сообщается на сайте мэрии, более 50 сотрудников администрации города Владимира вооружились лопатами и пошли расчищать от

Чиновников мэрии Владимира отправили чистить снег вместо обеда. Как сообщается на сайте мэрии, более 50 сотрудников администрации города Владимира вооружились лопатами и пошли расчищать от снега остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам. Работали они с одобрения Андрея Шохина. Сегодняшний снегопад глава города назвал форс-мажором. Мол, “ничего страшного, если работники мэрии точечно помогают коллегам-коммунальщикам,