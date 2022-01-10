На прежнем телефоне включен автоответчик с уведомлением о смене номера

Во Владимирском филиале ПАО «Т Плюс» сообщили, что с января 2022 года у производственной площадки Владимирские тепловые сети изменился адрес и телефон диспетчерской службы.С нового года предприятие работает по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108 (Владимирская ТЭЦ-2). По экстренным вопросам теплоснабжения (проблемы с отоплением, горячим водоснабжением, ремонтно-восстановительными работами на теплосетях) следует круглосуточно обращаться в центральную диспетчерскую службу компании. Новый номер телефона: 8 (4922) 37-87-00.На прежнем телефоне 53-22-20 включен автоответчик с уведомлением о смене номера.