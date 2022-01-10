Она незаконно выписывала себе премии.
Бывший главный управляющий директора ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области» Марина Станкевич подозревается в совершении коррупционного преступления. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель регионального СУ СК Мария Серова.
Женщина подозревается в хищении вверенного ей имущества в крупном размере.
По версии следствия, с июля 2020 года по февраль 2021 она, не ставя в известность работодателей, выписывала себе премии по 45 тысяч рублей в месяц. За семь месяцев должностное лицо присвоило 315 тысяч рублей.
Свою причастность подозреваемая отрицает. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы сообщали, что