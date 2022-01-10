Фермерскому хозяйству Джона Кописки дали время добровольно возместить вред, нанесенный экологии в...

Фермерскому хозяйству Джона Кописки дали время добровольно возместить вред, нанесенный экологии в результате разлива навозных стоков. Предприятие оштрафовано на двести с лишним тысяч рублей за загрязнение водного объекта - реки Большая Липня - и уничтожение плодородного слоя почвы.Официальный ответ Росприроднадзора на свой запрос сегодня опубликовал депутат Законодательного Собрания Антон Сидорко.По результатам совместной проверки надзорных органов ферма "Рождество", как юрлицо, привлечена к административной ответственности. В адрес Кописки направлена официальная претензия. Напомним, в ноябре в результате разрыва трубопровода в поля в окрестностях правого притока Клязьмы были сброшены сотни кубометров жидкого навоза. Вместе с грунтовЫми водами ядовитые вещества попали в водоем. Их концентрация оказалась превышена в несколько десятков раз. Позже в самом "Рождестве" факт утечки признали и пообещали сделать всё, чтобы компенсировать экологический ущерб.