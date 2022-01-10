В конце новогодних выходных глава региона почувствовал недомогание. У него поднялась температура.

Врио губернатора Александр Авдеев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей официальной странице «Вконтакте».В конце новогодних выходных глава региона почувствовал недомогание. У него поднялась температура.«Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID-19. Пока болезнь протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции», - подчеркнул Александр Александрович в соцсетях.Первую рабочую неделю после каникул он будет работать в удалённом режиме в формате видеоконференцсвязи.В конце поста губернатор в очередной раз обратил внимание жителей на необходимость вакцинироваться от ковида и соблюдать меры предосторожности.