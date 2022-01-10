В начале 2022 года жители 6 районов Владимирской области остались без электричества. Как отмечают в главном управлении МЧС, происшествие коснулось сёл и деревень, находящихся в лесистой

В начале 2022 года жители 6 районов Владимирской области остались без электричества. Как отмечают в главном управлении МЧС, происшествие коснулось сёл и деревень, находящихся в лесистой местности: Судогодский, Гусь-Хрустальный, Собинский районы… Многочисленные обрывы проводов, по всей видимости, случились из-за падения на линию веток, сломавшихся под грузом снега. Руслан Блинов, первый заместитель начальника ГУ МЧС России