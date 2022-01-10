Карусели, аттракционы и ларьки – опять рядом с символами старины глубокой. Территория рядом с белокаменными соборами вновь стала центром новогодних развлечений. Как будто и не было судов в

Карусели, аттракционы и ларьки – опять рядом с символами старины глубокой. Территория рядом с белокаменными соборами вновь стала центром новогодних развлечений. Как будто и не было судов в 2019-ом году. Тогда городских чиновников, как говорится, ожидало пренеприятное известие: во Владимир наведались ревизоры из Министерства культуры. Они посмотрели на все эти конструкции, сделали выводы, и с