За новогодние праздники крупных происшествий во Владимирской области не произошло. В новогоднюю...

За новогодние праздники крупных происшествий во Владимирской области не произошло. В новогоднюю ночь произошло 11 пожаров без погибших и пострадавших.На водных объектах без происшествий.За прошедшие праздничные дни на двух пожарах в Александрове были спасены 5 человек. Причины обоих пожаров – неосторожность при курении.Первый пожар произошёл в ночь с 1 на 2 января в многоквартирном жилом доме на улице Ново-Стрелецкий проезд. В одной из квартир загорелись постельные принадлежности. На свежий воздух были выведены двое человек.Еще трое человек были спасены 4-го января на пожаре в многоквартирном доме на улице Гагарина. Одну женщину пожарные вынесли из задымленной квартиры на руках, еще двоих спасли при помощи спасательных устройств.Сотрудники МЧС Владимирской области присоединились к новогодней акции «Елка желаний», в ходе которой каждый ребёнок может попробовать себя в роли пожарного.Исполнены желания уже двоих детей. Мальчик Илья из Владимира вместе со своими родителями и младшим братом побывал в пожарно-спасательной части №2 Владимира. Его желание помог исполнить губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Илья познакомился с работой спасателей и смог прокатиться на настоящем пожарном автомобиле.Главное управление МЧС приглашает всех желающих детей посетить пожарную часть. Для этого надо написать в аккаунты в социальных сетях Главного управления МЧС и желание каждого ребёнка будет исполнено.А в Вязниках исполнить желание детей помог заместитель Министра МЧС России Анатолий Супруновский.Двое мальчиков – 8 и 16 лет – хотели получить от волшебников обучающий набор, а также письменный ученический стол. И желание ребят было исполнено! Сотрудники МЧС с подарками приехали к детям на пожарной машине, вызвав бурю восторга детей и взрослых.В Гусь-Хрустальном сотрудники МЧС проведи акцию «Безопасный новый год».3 января у крупного торгового центра развернулась пожарная автоцистерна, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона рассказывали всем желающим об устройстве спецавтомобиля, а символ пожарных – ростовая кукла-огнетушитель Кузьма Пожаркин – раздавал всем памятки с номером вызова пожарных 101. За полтора часа акции её участниками стали более 150 жителей Гусь-Хрустального. Дети и взрослые с удовольствием изучали пожарный автомобиль, кабину и даже залезли на крышу. Особенный восторг вызвали фотографии с Кузьмой и сотрудниками МЧС России.На этом наш обзор завершён. Напоминаем, что при пожаре нужно незамедлительно звонить на телефоны «01» с городского и «101» с мобильного. Желаем вам, чтобы праздничные дни прошли без происшествий. Увидимся через неделю!