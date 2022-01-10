За нарушение аграриев оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Из Тамбовской во Владимирскую область ввезли почти 23 тонны опасной кукурузы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.Зёрна доставили с недостоверной декларацией без информации об исследованиях на пестициды. В целом сельхозпредприятие неправильно задекларировало партию в 300 тонн продукции.За нарушение законодательства аграриев оштрафовали на 100 тысяч рублей.Организация не согласилась с позицией надзорного ведомства и попыталась обжаловать его. Однако судьи оставили иск без удовлетворения.