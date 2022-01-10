Уже в следующем году в России могут появиться цифровые паспорта. Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА.Новости: «Уже готов системный проект, базовые ..

Уже в следующем году в России могут появиться цифровые паспорта. Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА.Новости: «Уже готов системный проект, базовые электронные компоненты – микросхема и бланк, проведены технические испытания».Что такое цифровой паспорт? Сможет ли регион-33 принимать и выдавать такие документы? С этими вопросами мы обратились к директору департамента цифрового развития Владимирской области Сергею Орлову.- Во-первых, хочу отметить, что повсеместное введение цифровых паспортов – это не вопрос ближайших недель или месяцев. Подготовительные мероприятия к выдаче цифровых паспортов в регионах-пилотах завершат к декабрю. А выдавать начнут не раньше 2023 года. Сначала проект пройдет обкатку в пилотных регионах – Москве, Подмосковье и Татарстане, а вот использовать такой паспорт можно будет на территории всей России, то есть и во Владимирской области. И, думаю, что проблем с этим возникнуть не должно, - считает директор департамента цифрового развития Владимирской области Сергей Орлов. – Мы привыкли, что у нас очень много информации содержится в телефоне. Также практически все пользуются банковскими картами.Цифровой паспорт близок к электронной банковской карте с бесконтактным чипом. В память смарт-карты цифрового паспорта занесут персональные данные человека, его фото. Как в бумажном варианте главного документа гражданина РФ. Но в данном случае (исключительно по желанию!) можно будет дополнить информацию номером водительского удостоверения или ИНН, СНИЛС.- Главное, чтобы была высокая степень защиты данных гражданина и имелось несколько степеней защиты от подделок самого электронного документа, - подчеркнул Орлов.Замена бумажного паспорта на цифровой будет сугубо добровольной. Но скорее всего очень многие выберут именно электронный носитель.