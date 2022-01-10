По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 10 на...

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 10 на 11 января и утром на территории города и области опять ожидается сильный снег, местами снежные заносы. На дорогах гололедица.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.Управление гражданской защиты города рекомендует гражданам быть предельно внимательными и осторожными. Избегать нахождения и не оставлять транспортные средства под широкоформатными, ветхими и слабо укрепленными конструкциями, рекламными щитами, деревьями. При возможности не использовать личный автотранспорт для поездок и не выезжать без должного навыка управления автомобилем на незнакомую трассу. В ходе движения следует учитывать условия видимости и состояние дорожного покрытия, сообщает пресс-служба городской администрации.