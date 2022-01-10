С вечера 9 января и в ночь на 10 января, сразу после начала очередного снегопада, снег с улиц...

С вечера 9 января и в ночь на 10 января, сразу после начала очередного снегопада, снег с улиц Владимира убирали 42 единицы техники муниципального «Центра управления городскими дорогами», сообщают в мэрии областного центра.В первую очередь, на основных автомобильных дорогах города была распределена песко-соляная смесь для предупреждения образования снежного наката. С раннего утра 10 января колонны КДМ — всего 19 комплексных дорожных машин - проводят патрульную снегоочистку городских дорог. Общая протяженность чистящихся от снега дорог города составляет 350 км. Работники ручной снегоуборки расчищают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Расчистку более чем 150 км городских тротуаров от снега выполняют 12 тракторов. Восемь самосвалов вывозят собранный снег на место временного складирования. Также на автодорогах и тротуарах города распределяются антигололедные препараты для предупреждения образования снежного наката.Сегодня к этим работам привлечены 52 единицы техники и 64 рабочих ручной уборки муниципального «Центра управления городскими дорогами».За прошедшие сутки из города в места временного складирования вывезено более 5000 кубометров снега.В мэрии обещают, что уборка снега в областном центре будет вестись круглосуточно до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог города.Также администрация вновь обращает внимание жителей, что уборка снега станет качественнее и быстрее, если не будет помех работе снегоуборочной техники из-за неправильно припаркованных вдоль обочин дорог и во дворах многоквартирных домов машин.По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 ежедневно, круглосуточно.Жители города Владимира могут сообщать в мэрию информацию о любой проблеме, связанной с городской инфраструктурой, через интернет-портал "Владимир - это мы". На портале можно не только сообщить о проблеме, но и увидеть оперативный отчет о ее решении.