Региональный Следком возбудил уголовное дело на бывшего управляющего директора регионального ЕРИЦ Марину Станкевич. Она подозревается в присвоении чужого имущества в крупном размере по 3

Региональный Следком возбудил уголовное дело на бывшего управляющего директора регионального ЕРИЦ Марину Станкевич. Она подозревается в присвоении чужого имущества в крупном размере по 3 части статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). По версии следствия, с июля 2020 года по