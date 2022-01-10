Пожары, ДТП и травмы, связанные с зимними видами спорта. Какие вызовы бросили новогодние праздники...

Пожары, ДТП и травмы, связанные с зимними видами спорта. Какие вызовы бросили новогодние праздники тем, кто работает без выходных - расскажет Анастасия Сахарова.В первую неделю нового года на дорогах области погибли шесть человек. В том числе - двое детей. В одном из ДТП в Судогодском районе водитель выехал на встречную полосу, столкнулись два автомобиля, погибла девочка. Только за 10 дней сотрудники ГИБДД зафиксировали более 400 происшествий.Михаил Маслов, инспектор управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области:- Сотрудниками госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением был выявлен 121 водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, либо отказался от прохождения медицинского свидетельствования.Новый Год при свечах встретили в ряде населенных пунктов региона. Причиной отключений стал сильный снегопад. Полностью восстановить энергоснабжение удалось при помощи бригад из соседних областей - Рязанской и Нижегородской. Непростой была и пожарная обстановка. Одна из трагедий - в Камешковском районе. В огне погибли два человека.Руслан Блинов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Неосторожное обращение с огнем - 37 пожаров. То есть мы понимаем, всего 67, 37 - неосторожное обращение с огнем.Это более 50 процентов от общего количества пожаров. Нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования 12 пожаров - 17 процентов.Без праздников и выходных работали и медики. Только во Владимире в дни новогодних каникул зафиксировано 2706 вызовов скорой помощи. Около тысячи людей обратились в Красный крест. Два человека угодили в больницу после неудачных спусков с горы. По мнению главврача БСП Анатолия Уколова, любители кататься на ватрушках - самые отчаянные.Анатолий Уколов, главный врач больницы скорой помощи г. Владимира:- Мы всегда готовимся к праздничным дням. Когда все население отдыхает, у нас интенсивная работа. И мы об этом знаем, на это настраиваемся. И бригады усиливаем. И бригады у меня на связи. Из дома пришлось взывать заведующего, он был к этому тоже готов.Также, по словам главврача, в связи со снижением заболеваемости коронавирусом, снизился поток пациентов в ковидное отделение. Сейчас оно заполнено примерно наполовину. Но расслабляться рано. Всплеск может произойти после возвращения туристов с отдыха . Да из-за отсутствия QR-режима в регионе гости из других областей буквально наводнили исторические Владимир и Суздаль. Впереди Старый новый год и Крещение. Главное, чтобы они прошли без происшествий.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"