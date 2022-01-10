Праздничное мероприятие для школьников полицейские и общественники сопроводили увлекательным занятием, направленным на профилактику нарушений ПДД.

В рамках ежегодной всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с представителями общественного совета при территориальном МО МВД поздравили учащихся одной из школ города Радужный с Новым годом. Праздничное мероприятие полицейские и общественники сопроводили увлекательным занятием, направленным на профилактику нарушений ПДД среди юных участников дорожного движения.Обращаясь к школьникам, Полицейский Дед Мороз напомнил основные правила безопасного поведения на зимней дороге, призвал к дисциплинированности и взаимному уважению. Правоохранители напомнили ребятам о пользе использования светоотражающих элементов в условиях плохой видимости.Полицейский Дед Мороз, сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный и представители Совета пожелали ребятам всего самого наилучшего в наступившем новом году.