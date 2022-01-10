Система «Аргус-Фито» позволила зафиксировать факт ввоза во Владимирскую область 200 штук елей без...

Система «Аргус-Фито» позволила зафиксировать факт ввоза во Владимирскую область 200 штук елей без законного извещения.В декабре 2021 года по официальной информации, поступившей в адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям о выданных карантинных сертификатах в информационной системе «Аргус-Фито», установлены факты нарушений требований законодательства в области карантина растений, допущенные индивидуальным предпринимателем из Мурома.Рождественские ели поступили в Муром из Пермского края в количестве 200 штук в сопровождении карантинного сертификата, так как они являются подкарантинной продукцией.Грузополучатель не известил уполномоченный орган в сфере карантина растений о доставке подкарантинного груза, а также не погасил карантинный сертификат в установленный срок путем внесения сведений о завершении перевозки партии рождественских деревьев в ФГИС «Аргус-Фито».Немедленное извещение о доставке подкарантинной продукции необходимо для своевременного установления ее фитосанитарного состояния с целью предотвращения проникновения и распространения карантинных организмов на территорию региона. На территории Пермского края установлены карантинные фитосанитарные зоны по карантинным вредителям леса, которые во Владимирской области отсутствуют: азиатский подвид непарного шелкопряда, сибирский шелкопряд, бархатно-пятнистый черный усач.По фактам выявленных нарушений в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает управление Россельхознадзора по Владимирской области.Фото: pexels.com/