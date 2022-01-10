Руководитель Investing.com Россия Анастасия Кошелева поделилась прогнозом курса рубля на первый месяц 2022 года.

Руководитель Investing.com Россия Анастасия Кошелева поделилась прогнозом курса рубля на первый месяц 2022 года.На фоне обострения геополитической ситуации мы можем наблюдать падение рубля с конца ноября. Сохранится ли эта тенденция в начале 2022 года или рубль укрепит свои позиции — во многом зависит от монетарной политики США, ситуации с коронавирусом, цен на газ и нефть и вероятности возобновления санкционной риторики в отношении России из-за ситуации на Украине.Если ФРС пойдет до конца в своем намерении сокращения программы по покупке активов, то это повысит процентную ставку и укрепит доллар в сравнении с другими валютами, что приведет к оттоку капитала из развивающихся стран, в том числе из России.Вооруженный конфликт на Украине на данный момент по оценке аналитиков маловероятен, при этом санкции, а также увеличение американского бюджета на инициативу по «сдерживанию России» до $4 млрд могут оказать негативное влияние на стабильность российской валюты.Вместе с тем, есть ряд факторов, которые говорят о возможном укреплении рубля в нынешней ситуации. Во-первых, заметное позитивное влияние на российскую экономику может оказать сохранение высоких цен на газ. По прогнозам , в 2022 году экспорт газа может достичь $80 млрд, а дополнительный приток валюты на российский рынок может составить $21 млрд. Это может обеспечить укрепление рубля на 6% в сравнении с текущим курсом.Во-вторых, нефтяные котировки на уровне $76-77 за баррель поддерживают ожидания восстановления экономики после пандемии, а также возможные сокращения добычи нефти в США и вероятность перебоя поставок из Ливии.При этом российская валюта не застрахована от появления «черных лебедей». Например, на курсе рубля может негативно сказаться торговая война между США и Китаем, а также увеличение оборонного бюджета России.Несмотря на ряд негативных факторов и высокие цены на энергоресурсы, растущие макроэкономические показатели России позволяют сказать, что базовый прогноз по рублю составит 73–74 рубля за доллар.