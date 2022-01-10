Городская администрация не справляется с очисткой дорог от снежных завалов, так считает областная прокуратура. По итогам проверки качества уборки дорожного полотна, только по Владимиру

Городская администрация не справляется с очисткой дорог от снежных завалов, так считает областная прокуратура. По итогам проверки качества уборки дорожного полотна, только по Владимиру возбуждено 20 административных дел. Еще 19 по области. Заострённое внимание к состоянию дорог вызвано увеличившимся количеством дорожно-транспортных происшествий. Прокуратура приводит печальную статистику: с 30-го декабря по 5-ое января на территории областипроизошло