Реконструкция и благоустройство Шелепихинской набережной началась в июле 2021 года. Сейчас ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, электрических сетей и дождевой канализации.

Реконструкция и благоустройство Шелепихинской набережной началась в июле 2021 года. Сейчас ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, электрических сетей и дождевой канализации.Полностью завершить благоустройство набережной планируется в 2024 году, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов."Работы проводятся в рамках строительства транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца", – отметил он.Развязка строится в три этапа. Шелепихинскую набережную благоустроят в рамках первого. Там высадят 287 деревьев, 11,1 тысячи кустарников, разобьют газоны.На втором этапе построят четыре эстакады. Одна из них пройдет через железнодорожные пути Смоленского направления. Всего возведут и реконструируют 9,7 километра дорог.С 2011 года благоустроено около 71 километра набережных Москвы-реки. Они стали популярным местом для прогулок, занятий спортом и отдыха.Благоустройство набережных продолжится. Разработанный по заказу Москомархитектуры проект "Градостроительное развитие прибрежных территорий Москвы-реки" международного конкурса 2A Continental Architectural Awards 2021.Проект свяжет 246 километров набережных Москвы-реки в целостное и комфортное пространство. Предусматривается укрепление берегов, формирование новых набережных, создание пешеходных и беговых дорожек, озеленение и благоустройство, строительство новых мостов и причальной инфраструктуры.