В соцсетях опубликовали видео эпичной рыбалки во Владимирской области. Незадачливым рыбакам надолго...

В соцсетях опубликовали видео эпичной рыбалки во Владимирской области. Незадачливым рыбакам надолго запомнится эта поездка. Похоже, что с рыбалки им пришлось идти пешком.«Лада Нива» провалилась под лед. А когда автомобиль доставали, перевязав тросами, оторвалось сначала заднее колесо, а затем сломалась и передняя часть машины — кузов сложился практически пополам.Видео с «рыбалки года» разместили на странице в ВК "Типичные новости" Владимирской области.