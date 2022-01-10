С начала года жители областного центра лишились уже около двух миллионов рублей. Такие данные...

С начала года жители областного центра лишились уже около двух миллионов рублей. Такие данные приводят владимирские полицейские. А виной всему - различные мошеннические схемы. Злоумышленники активно уходят в онлайн. Как не попасть в их сети? - расскажет Александр Сыпченко.- Очень много случаев и даже в этом году студент ВлГУ перевел деньги мошенникам.Как не попасть в хитроумные сети? Правоохранители областного центра вновь проводят "ликбез" по защите от мошенников. На сей раз- профилактическая беседа со студентами Владимирского Госуниверситета. Правила безопасности, которые помогут сберечь и нервы, и деньги. Каждому студенту выдают памятку. На ней- не только телефон специальной горячей линии, но и признаки, по которым можно распознать телефонных мошенников.- Делают подмену номера и когда вы будете разговаривать по телефону вам будет казаться, что вы общаетесь с сотрудником полиции или сотрудником банка.А это одна из жертв злоумышленников "на дистанции". Лицо испуганная женщина просит не показывать. Потеряла крупную сумму на онлайн-шопинге. Увидев объявление в соцсети, потерпевшая долго не раздумывая, перевела полную предоплату на указанный счет. Однако, обещанные запчасти для любимого авто в назначенный срок так и не поступили. Продавец просто перестал выходить на связь и женщине пришлось обратиться в полицию.- Конечно, я все это знала, но это было настолько убедительно, и я с себя не снимаю ответственности и понимаю моя вина здесь тоже отчасти есть, никаких тут вопросов, просто хочется надеяться на лучшее и доверять людям.Ярослав Лазарев, начальник отдела по противодействию мошенничеству общеуголовной направленности УМВД России по Владимирской области:- В 2021 году на территории области зарегистрировано 3 тысячи 76 хищений совершенных с использованием IT технологий. Дистанционных мошенничеств- 1780.Только за несколько дней нового года владимирскими полицейскими возбуждено 7 уголовных дел по заявлениям о преступлениях, связанных c дистанционным мошенничеством. Общая сумма ущерба- свыше 2 миллионов рублей. Люди заказывают товары в "липовых" интернет-магазинах, переводят деньги на счета продавцов, а те мгновенно исчезают. Если вы всё-таки доверились незнакомому человеку, не торопитесь принимать решение о покупке. Наведите справки, изучите отзывы, посоветуйтесь с родными или друзьями.Анастасия Манькова, майор полиции, старший участковый уполномоченный УМВД России по г. Владимиру:- По заявлению потерпевшей, которая через соцсети пыталась приобрести авто запчасти в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, проводятся следственные мероприятия для установления злоумышленников.Преступники могут сыграть и на чувствах.Потерей почти 2 миллионов рублей для 41-летней жительницы Владимира обернулось интернет-знакомство. Потерпевшая верила другу по переписке. Регулярно переводила ему деньги, пока тот якобы был на карантине. И даже просил оплатить ему билет до Владимира. Однако, долгожданная встреча так и не состоялась. В итоге- разбитое сердце и 2 крупных кредита. В полицию женщина обратилась сразу после нового года.Александр Писненко, доцент кафедры общей и педагогической психологии ВлГУ, член общественного совета при УМВД по г. Владимиру:- Первое что используют мошенники это особый психотип личности, который наиболее податлив к такого рода действиям мошенников, это люди добрые, честные, доверчивые, хорошо воспитанные, которые не могут сказать нет, отказать, люди которые изначально доверяют другому человеку и им стыдно не помочь, отказать.За мошенничество в особо крупном размере "виртуальному" другу грозит до 10 лет лишения свободы. Стражи порядка напоминают: объявление или даже личная страница в сети часто могут оказаться обычным фейком.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"