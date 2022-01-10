По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём 10...

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём 10 января во Владимирской области ожидается сильный снег.Водителям во время непогоды рекомендуют соблюдать правила маневрирования на дорогах, не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.В целом, сегодня в 33 регионе ожидается переменная облачность, сильный туман и снег. Температура воздуха днём составит -3..-5°. Ветер северо-восточный, умеренный.Атмосферное давление в пределах нормы.ФОТО: https://www.pexels.com/ru