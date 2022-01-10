Сделать Москву городом, в котором хочется жить, – амбициозная и непростая задача. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Сделать Москву городом, в котором хочется жить, – амбициозная и непростая задача. Об этом в своем рассказал мэр столицы Сергей Собянин."Мы хотим строить город вокруг людей. Вокруг их желаний и потребностей. Самых разных — от желания погулять рядом с домом до открытия собственного бизнеса", – отметил мэр.Он подчеркнул, что в центре города должен быть человек, каждый житель Москвы. Столица продолжит становиться современным, удобным, зеленым и умным городом, где каждый найдет то, что ему нужно."Городом, в котором хочется жить, учиться и работать, отдыхать и встречать гостей, создавать семью и растить детей", – сказал Собянин.Сделать Москву городом, в котором хочется жить, – амбициозная и непростая задача, подчеркнул мэр. Еще более сложно сделать таковым каждый район и двор, добавил он."Но у нас есть все, чтобы справиться с этой задачей", – сказал градоначальник.Он напомнил, за прошедшие годы в Москве решено множество наболевших проблем. Мэр выразил уверенность, что совместными усилиями удастся справиться с вызовами, которые стоят перед столицей сегодня.В 2021 году в Москве продолжил развиваться общественный транспорт, строились новые дороги и станции метро, приводилось в порядок историческое наследие. В городе открылась сотая станция подземки, построенная с 2011 года – сеть столичного метрополитена за последние 10 лет выросла в полтора раза, а в ближайшие годы планируется ее удвоить.На улицы Москвы вышел тысячный электробус. Пассажирский транспорт на электротяге занимает 70% в объеме пассажирских перевозок. К 2030 году "зеленым" станет весь городской общественный транспорт.В Москве в 2021 году введено семь миллионов квадратных метров жилья – это абсолютный рекорд. Возрождено 170 памятников архитектуры. На 21,9% выросли инвестиции в экономику столицы.Продолжает развиваться программа благоустройства . Ежегодно благоустраиваются тысячи дворов, сотни парков, улиц и скверов. Масштабный план работ подготовлен и на 2022 год. Постепенно акценты будут смещаться к реализации адресных проектов.