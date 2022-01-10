Сегодня, после обильного ночного снегопада, более 50 сотрудников администрации города Владимира в...

Сегодня, после обильного ночного снегопада, более 50 сотрудников администрации города Владимира в свой обеденный перерыв вооружились лопатами и помогли муниципальным коммунальным службам с расчисткой снега на остановках общественного транспорта и подходах к пешеходным переходам.С 12.00 волонтеры-чиновники работали на улицах Мира, Гагарина, Верхняя Дуброва и других, рассказали в пресс-службе горадминистрации.На утренней планерке глава города Владимира Андрей Шохин поддержал волонтерскую инициативу сотрудников, но назвал ее исключением из правил. Как сказал Андрей Шохин, нет ничего страшного в том, что в условиях снежного форс-мажора работники мэрии точечно помогают коллегам-коммунальщикам, но только не в ущерб своим прямым должностным обязанностям. За уборку города и дворовых территорий по-прежнему отвечают предприятия сферы ЖКХ и управляющие компании, а если они не справляются - штрафные санкции никто не отменял.Как мы уже писали, 9 января снег с улиц Владимира убирали 42 единицы техники муниципального «Центра управления городскими дорогами», а сегодня с раннего утра работы продолжают 52 единицы техники и 64 рабочих ручной уборки.