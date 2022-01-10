Полицейские установили, что подозреваемые получали крупные партии наркотиков, фасовали и распространяли их путем размещения тайников-закладок...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из МВД России при силовой поддержке ОСН «ГРОМ» УНК ГУ МВД России по г. Москве изъяли из незаконного оборота около 1 кг мефедрона.Оперативникам поступила информация о том, что два молодых человека 19 и 20 лет могут быть причастны к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы и области. Полицейские установили, что подозреваемые получали крупные партии наркотиков, фасовали и распространяли их путем размещения тайников-закладок.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны около одного из домов на улице Лавриненко. При личном досмотре у одного из них был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом внутри. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 700 граммов.Далее при осмотре места проживания другого задержанного обнаружены электронные весы и наркотическое средство – мефедрон, общей массой более 300 граммов.Общий вес изъятого мефедрона составил около 1 килограмма.Следствием ОМВД России по району Некрасовка г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве